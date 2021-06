Williamsburg sweeps region team titles

Williamsburg will be sending 32 competitors to the Class A state track meet on Thursday in Lexington.

The Jackets and Lady Jackets teams both won the Region Six Team Championship, capturing individual titles in 12 events.

Williamsburg Boy’s Team Rankings

Final team rankings [Only listing four out of 12 teams]

1. Williamsburg (149 points)

2. Middlesboro (88 points)

3. Somerset (85 points)

4. Leslie County (70 points)

Individual results

(state qualifiers in bold)

100 Meter Dash

3. Jayden Rainwater

4. Gavon Thomas

200 Meter Dash

1. Jayden Rainwater

2. Gavon Thomas

800 Meter Run

2. Robel Schwarz

4. Nick Baird

1600 Meter Run

1. Robel Schwarz

7. Andrew Myers

3200 Meter Run

4. Andrew Myers

6. Nick Baird

110 Meter Hurdles

3.Hunter Thomas

5. Max Rose

300 Meter Hurdles

3. Max Rose

5. Hunter Thomas

4X100 Meter Relay

1. Williamsburg (Max Rose, Ben Hale, Jayden Rainwater, Gavon Thomas)

4X200 Meter Relay

1. Williamsburg (Hunter Thomas, Gavon Thomas, Donovan Monhart, Jayden Rainwater)

4X400 Meter Relay

3. Williamsburg (Max Rose, Nick Baird, Collin Taylor, Robel Schwarz)

4X800 Meter Relay

1. Williamsburg (Nick Baird, Collin Taylor, Andrew Myers, Robel Schwarz)

Shot Put

3. Bronson Bates

4. Justin Decker

Discus

1. Joseph West

4. Collin Taylor

Long Jump

3. Ben Hale

11. Riley Chinn

Triple Jump

4. Ben Hale

7. Riley Chinn

High Jump

7. Donovan Monhart

Pole Vault

5. Ben Hale

Girl’s Team Rankings

1. Williamsburg (166 points)

2. Somerset (151 points)

3. Leslie County (98 points)

4. Middlesboro (55 points)

100 Meter Dash

4. Mikkah Siler

10. Madison Taylor

200 Meter Dash

2. Mikkah Siler

4. Lylah Mattingly

400 Meter Dash

1. Mikkah Siler

2. Madison Peace

800 Meter Run

1. Navaeh Warren

5. Heaven Warren

1600 Meter Run

1. Nevaeh Warren

4. Jamie Moses

3200 Meter Run

1. Nevaeh Warren

5. Ryan Fields

100 Meter Hurdles

1. Lylah Mattingly

8. Alana Mah

300 Meter Hurdles

2. Lylah Mattingly

4. Zoie Brown

4X100 Meter Relay

2. Williamsburg (Madison Peace, Madison Taylor, Ashley Chapman, Zoie Brown)

4X400 Meter Relay

1. Williamsburg (Madison Peace, Jamie Moses, Zoie Brown, Nevaeh Warren)

4X800 Meter Relay

2. Williamsburg (Heaven Warren, Emaly Powers, McKenzie Lawson, Jamie Moses)

Shot Put

5. Hailey Brown

8. Sabrina Lewis

Discus

5. Sabrina Lewis

9. Alyssa Chinn

Long Jump

4. Lylah Mattingly

8. Alana Mah

Triple Jump

4. Alana Mah

8. Sabrina Lewis

High Jump

1. Mikkah Siler

4. Hailey Brown

Pole Vault

1. Sabrina Lewis

2. Ashley Chapman